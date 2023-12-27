Во Владимире наградили лучших учителей и воспитателей Во Владимире наградили лучших руководителей...

Во Владимире наградили лучших учителей и воспитателейВо Владимире наградили лучших руководителей дошкольных и общеобразовательных организаций, учителей и воспитателей. Эта церемония - торжественное подведение итогов года педагога и наставника.Во областной столице - 164 образовательных учреждения. В них работают более четырех тысяч педагогов. С начала года в школы и сады города было принято 53 молодых специалиста. Глава Владимира Дмитрий Наумов отметил, работа по привлечению учителей в школы будет продолжаться.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Это только начало, той огромной работы, которую предстоит перед нами сделать и те изменения, которые на сегодняшний день все системы социального блока: образования, культуры, спорта, вносятся и они будут реализоваться на протяжении последующего периода. Задачи, которые нам определены, очень большие. Это и строительство новых объектов, и перспектива капитального ремонта существующих зданий.Василий Фуксон, учитель школы №2 г. Владимира:- Замечательные дети, замечательные коллеги. Я очень рад что начал работать в школе с детьми, это для меня первый такой опыт но уже положительный.