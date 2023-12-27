Во Владимире наркоделец осужден за изготовление 163 килограммов запрещенных веществ. УФСБ России...

Во Владимире наркоделец осужден за изготовление 163 килограммов запрещенных веществ.УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность одного из членов преступной группы, причастной к незаконному производству наркотических средств в особо крупном размере.Установлено, что летом 2022 года фигурант, совместно с остальными тремя участниками организованной преступной группы, организовал в жилых и нежилых строениях на участке местности в одном из населенных пунктов Ковровского района нарколабораторию по производству наркотического средства («соль»), сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.В сентябре их задержали, из незаконного оборота изъято готовое к реализации наркотическое средство общей массой 163,6 кг.В декабре 2023г. решением Ковровского городского суда данный гражданин осужден на 10 лет строгого режима.Материалы уголовного дела в отношении остальных участников организованной преступной группы находятся на рассмотрении в суде.Фото: пресс-служба УФСБ по Владимирской области.