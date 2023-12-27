Во Владимире открывается ежегодная выставка необычных новогодних игрушек А в детской школе...

Во Владимире открывается ежегодная выставка необычных новогодних игрушекА в детской школе искусств номер 3 во Владимире открывается ежегодная выставка необычных новогодних игрушек. Они расписные и почти съедобные.Традиционно, ее подготовили ученики первых классов. На занятиях по прикладной композиции они сделали пряники.Необычные - из ткани. Такие "угощения" называют козулями. Но не от слова коза или косуля, а от поморского слова "завиток" или "змейка". В старину козуль пекли из теста в Рождество, перед Новым годом, на праздник Коляды.Готовят их и сейчас - на свадьбу или новоселье. Считается, что такие фигурки привлекают удачу.Полюбоваться елкой, украшенной "волшебными лакомствами" можно до 15 января включительно.