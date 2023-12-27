Во Владимире свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны - Зоя Васильевна...

Во Владимире свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны - Зоя Васильевна КисляковаСегодня во Владимире свой 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны - Зоя Васильевна Кислякова . Пожелаем ей здоровья вместе с нашей съемочной группой.Одуванчик, ты мой, одуванчикЗолотые прошли временаОдуванчик, ты мой, одуванчикОблетели твои семена.В кругу семьи, за праздничным столом и, конечно, с музыкой ..Ветеран Великой Отечественной войны Зоя Васильевна Кислякова готовится встретить юбилей. В этом году цифра особенная. Фронтовой медсестре исполняется 100 лет.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Жизнь моя прошла веселая, жизненная, в трудностях, в голоде, холоде - страшно все это пережить. Но все пережили. И войну...И тонула, и горела.С первыми трудностями пришлось столкнуться еще в детстве - вспоминает Зоя Васильевна. В девять лет она потеряла отца. Чтобы помочь матери свести концы с концами, Зоя начала работать. В 15 поступила в медучилище, а окончив его, по комсомольской путевке поехала в Краснодарский край. Там-то семнадцатилетнюю девушку и настигла война.На фронт Зою взяли не сразу - слишком была юна. Но комсомолка проявила настойчивость. Вскоре ее зачислили в истребительный батальон, на базе которого сформировался партизанский отряд "За Родину!" Под градом пуль и осколков медсестра спасала одного раненого за другим. Мастерски делала перевязки, помогала добираться до укрытия. Как-то раз за три дня хрупкая Зоя вынесла с поля боя больше тридцати раненых солдат.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Когда трудно, одна не была. Всегда мне или ребята, или женщины, или больные, или просто вот как-то сама собиралась и сама "выходила". Ползком или не ползком, с песней или без. Меня песня выручала.Выручала она и тех, кто оказывался рядом. Песни Зоиньки "исцеляли" души бойцов.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Идет майор, говорит : "Зоя, ты где ходишь?" Я говорю: "А что такое?" - "Да вон второе отделение спрашивает, где эта сестричка, которая поет? Мы ее не знаем, не видели, но вот знаем, что она поет."Еще одно воспоминание, которое Зоя Васильевна не забудет никогда - Керченский морской десант. Шторм, подрывающиеся на минах советские корабли и смерть, которая была в шаге от каждого члена экипажа. Крушение, контузия, госпиталь. В нем Зоя Васильевна провела больше месяца. А после - снова вернулась на фронт.Зоя Кислякова, ветеран Великой Отечественной войны:- Главное в жизни - не потерять себя. Быть с людьми всегда. Даже в чужом дворе, если я кого-то не знаю, все равно я прихожу и начинаю им помогать.Великую Победу Зоя Васильевна встретила в немецком городе Цвиккау. Затем вернулась в родные Вязники. Здесь она продолжила работать медсестрой. Родила сына. Сегодня родовое дерево Зои Васильевны "прирастает" новыми "ветвями". У Зои Васильевны - взрослые внуки. Четверо правнуков. Для них любимая бабушка - образец для подражания.Алексей, внук Зои Васильевны Кисляковой:- Неиссякаемая энергия, которая постоянно излучается вот уже без малого 100 лет она конечно наполняет нас.Антон, внук Зои Васильевны Кисляковой:- Всю эту мудрость, всю любовь, все это трепетное и внимательное отношение, конечно, мы прививаем это нашим детям.Семён, внук Зои Васильевны Кисляковой:- Она нам дает возможность заглянуть в будущее. Понять, как жить так, чтобы прожить до 100 лет. То есть како образ жизни, какой менталитет. как себя вести. Где-то ложные ситуации, где-то очень сложные, но оставаться человеком.Валерий, сын Зои Васильевны Кисляковой:- Она является нам центром жизни.Смелость, доброта и милосердие - качества, которыми Зоя Васильевна продолжает вдохновлять. Не только членов своей семьи, но и тех, кто хотя бы раз слышал историю фронтовой сестрички.Александра Лебедикова, Андрей Синягин, "Вести-Владимир"