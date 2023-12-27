Во Владимире установили самую высокую новогоднюю ёлку А сейчас новогодние новости.. Самую высокую...

Во Владимире установили самую высокую новогоднюю ёлкуА сейчас новогодние новости..Самую высокую новогоднюю ёлку Владимирской области установили перед зданием регионального правительства. Она обошлась областной казне в 4 с половиной миллиона рублей.Новогоднее дерево достигает в высоту 27 метров. На нем - шары в гамме триколора и разноцветные гирлянды. Вечером они создают настоящее световое шоу. Это еще одна отличная локация для зимней фотосессии.Приходите оценить.