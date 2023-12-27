Суд признал 36-летнего жителя Владимира виновным в убийстве.

Суд признал 36-летнего жителя Владимира виновным в убийстве. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Страшное преступление было совершено в январе текущего года. Осуждённый был пьян и на почве ревности поссорился со своей 42-летней сожительницей. Он стал избивать женщину руками, а также «не менее четырёх раз ударил её в предплечье, грудь и шею неустановленным следствием предметом с колюще-режущими свойствами». Несчастная умерла на месте.Суд приговорил мужчину к 10 годам и 6 месяцам заключения в колонии строго режима. Также злодею отменили ранее вынесенный условный приговор и окончательно назначили 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.