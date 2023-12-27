По поручению президента России Владимира Путина была газифицирована деревня Быкасово Гороховецкого района Владимирской области.

По поручению президента России Владимира Путина была газифицирована деревня Быкасово Гороховецкого района Владимирской области. Об этом 27 декабря сообщила регионального правительства.Специалисты соорудили межпоселковый газопровод длиной 22,5 км и провели внутрипоселковые газовые сети к границам земельных участков. Трасса прошла по особо охраняемой природной территории, что значительно осложнило работы. Для строительства потребовались дополнительные экспертизы.Теперь всё позади. Газом смогут пользоваться жители более 130 домов и местная котельная.