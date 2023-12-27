Во Владимирской области главу муниципалитета оштрафовали за невыполнение требований...

Во Владимирской области главу муниципалитета оштрафовали за невыполнение требований прокуратуры.Суздальской межрайонной прокуратурой в июле текущего года проведена проверка по обращению жильцов многоквартирных домов №№ 43, 45, 47, 49 по ул. Центральная вс селе Павловское по вопросу ненадлежащего состояния жилых зданий, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Дело в том, что в декабре прошлого года Инспекцией государственного жилищного надзора области в ходе обследования выявлены факты отслоения штукатурки и окрасочных слоев стен, разрушения отмостки и кирпичной кладки, деформация полов лестничных клеток, деревянных ступеней и балки крыши, трещины на фасаде и кровле. Но вот по мнению межведомственной комиссией муниципального образования Павловское оснований для признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции не имеется.При этом прокурорская проверка показала, что администрацией, вопреки установленным требованиям, обследование зданий проведено в отсутствие специализированной организации, которая по итогам обследования выносит соответствующее заключение.Поэтому главе администрации Павловского сельского поселения внесено представление с требованием повторного проведения обследования жилых домов с участием специализированной организации. Однако мер не было принято, а в ответе прокурору указано о "достаточности имеющегося заключения".В ответ прокуратурой возбуждено дело по статье "Умышленное невыполнение законных требований прокурора" и постановлением Суздальского районного суда виновной назначено наказание в виде штрафа.В результате, обследование проведено, в настоящее готовится по нему заключение.Одновременно с этим, Фрунзенским межрайонным следственным отделом СУ СК по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" в отношении должностных лиц органа местного самоуправления.