Во Владимирской области оперативный штаб по электроснабжению мобилизован на усиление
Регион...
Во Владимирской области оперативный штаб по электроснабжению мобилизован на усиление
Регион продолжает восстанавливаться после снегопадов и готовится к новым.
Оперативный штаб по электроснабжению мобилизован на усиление, сообщил губернатор Александр Авдеев. В понедельник, напомню, из-за непогоды без света оставались десять тысяч человек.
Он добавил, что на сегодня подача электричества во все населенные пункты региона восстановлена - местами по временной схеме. Разовые заявки продолжают поступать. Для дополнительной связи с потребителями развернуты два временных пункта в Александровском и Петушинском районах.
По прогнозу, в выходные регион опять накроет мокрый снег.