Во Владимирской области оперативный штаб по электроснабжению мобилизован на усиление Регион...

Во Владимирской области оперативный штаб по электроснабжению мобилизован на усилениеРегион продолжает восстанавливаться после снегопадов и готовится к новым.Оперативный штаб по электроснабжению мобилизован на усиление, сообщил губернатор Александр Авдеев. В понедельник, напомню, из-за непогоды без света оставались десять тысяч человек.Он добавил, что на сегодня подача электричества во все населенные пункты региона восстановлена - местами по временной схеме. Разовые заявки продолжают поступать. Для дополнительной связи с потребителями развернуты два временных пункта в Александровском и Петушинском районах.По прогнозу, в выходные регион опять накроет мокрый снег.