Всего в регионе обновили 17 кадровых центров. Теперь все они выполнены в едином стиле бренда «Работа России», сообщили в правительстве области. За масштабной модернизацией – полная

Всего в регионе обновили 17 кадровых центров. Теперь все они выполнены в едином стиле бренда «Работа России», сообщили в правительстве области. За масштабной модернизацией – полная перестройка структуры. Теперь жители могут приходить в центры занятости не только за пособием по безработице, но и для того, чтобы действительно построить карьеру. Константин Баранов, заместитель губернатора Когда приходишь