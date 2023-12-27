Во Владимирской области вскрылась причастность обвиняемого в смерти женщины к давнему конфликту с...

Во Владимирской области вскрылась причастность обвиняемого в смерти женщины к давнему конфликту с летальным исходом.Мужчина не признает себя виновным ни по одному из эпизодов.Во Владимире прокурором направлено в суд уголовное дело об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Следствием установлено, что 11 июля у себя в квартире в доме № 1 по ул. Северная областного центра обвиняемый распивал спиртное вместе со своей приятельницей. В ссоре он нанёс потерпевшей множественные удары руками в область расположения жизненно-важных органов – по голове, туловищу и конечностям. На следующий день она умерла.В ходе расследования вскрылась причастность злоумышленника к другой смерти - четырьмя годами ранее.17 декабря 2019 он вступил в конфликт со случайным человеком на лестничной площадке дома № 2 по улице Почаевская. И нанес ему удар в живот неким острым орудием. Через два дня пострадавший скончался в больнице.При этом обвиняемый настаивает, что в доме по улице Почаевской никогда не был, а приятельницу побили на улице неизвестные. Что опровергается собранными доказательствами.Уголовное дело направлено во Фрунзенский райсуд.Фото: pxfuel.com