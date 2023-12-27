21 декабря погиб 37-летний уроженец Владимирской области, старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Херсонской области Максим Аникин.

21 декабря погиб 37-летний уроженец Владимирской области, старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Херсонской области Максим Аникин. Наш земляк получил смертельные ранения во время обстрела. Об этом рассказала ГУ МЧС России по 33-му региону.Герой с 2008 по 2023 годы трудился в управлении государственного пожарного надзора Владимира. Осенью он принял решение отправиться на новое место службы.Земляки и коллеги соболезнуют родственникам Максима Аникина.«Прощание состоится 29 декабря в 10:00 в селе Суромна в Церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.