Воспитание экологической культуры, формирование правильной экологической позиции, взглядов - вот основные направления развития экологического просвещение населения на территории Владимирской области.

Воспитание экологической культуры, формирование правильной экологической позиции, взглядов - вот основные направления развития экологического просвещение населения на территории Владимирской области и ГБУ ВО «Экорегион» преследует их каждый год, организуя все больше эколого-просветительских лекций, мероприятий экологической направленности, природоохранных акций, участвуя и оказывая поддержку экологическому направлению на территории нашего региона.По итогам текущего года было принято решение посвятить новый выпуск информационного электронного журнала «Эковестник33» важному природному ресурсу, без которого нет жизни на Земле - воде, ее охране, сбережению и сохранению.Каждому из нас хочется пить качественную воду, плавать в чистой реке или озере. Но мы редко задумываемся, что сами способствуем загрязнению водоемов, оставляя после себя на берегах мусор, который после зимы с талыми снегами попадает в сам водоем, где оседает на дно или отправляется в путешествие по течению.Что бы снизить негативные последствия от замусоривания водных объектов в рамках экологического просвещения на территории региона сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» сделали упор на проведение мероприятий по расчистке прибрежных зон и водных объектов, организовали лекции освещающие вопросы о том, почему важно беречь воду, о том, как осуществляется мониторинг водных объектов на территории региона, почему необходимо рационально использовать водные ресурсы.Результаты и итоги проведенных мероприятий собрали в журнале «Эковестник33». Формат журнала полностью электронный и доступен для просмотра и скачивания на официальном сайте ГБУ ВО «Экорегион» -Помимо ключевого направления, в журнале размещен и интерактивный блок, в котором читатель найдет полезную для себя информацию, сможет расширить свои знания о представителях Красной книги Владимирской области, найдет интересные мастер-классы.Приглашаем Вас к просмотру и чтению!