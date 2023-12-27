Воспитание экологической культуры, формирование правильной экологической позиции, взглядов - вот основные направления развития экологического просвещение населения на территории Владимирской области.
Воспитание экологической культуры, формирование правильной экологической позиции, взглядов - вот основные направления развития экологического просвещение населения на территории Владимирской области и ГБУ ВО «Экорегион» преследует их каждый год, организуя все больше эколого-просветительских лекций, мероприятий экологической направленности, природоохранных акций, участвуя и оказывая поддержку экологическому направлению на территории нашего региона.
По итогам текущего года было принято решение посвятить новый выпуск информационного электронного журнала «Эковестник33» важному природному ресурсу, без которого нет жизни на Земле - воде, ее охране, сбережению и сохранению.
Каждому из нас хочется пить качественную воду, плавать в чистой реке или озере. Но мы редко задумываемся, что сами способствуем загрязнению водоемов, оставляя после себя на берегах мусор, который после зимы с талыми снегами попадает в сам водоем, где оседает на дно или отправляется в путешествие по течению.
Что бы снизить негативные последствия от замусоривания водных объектов в рамках экологического просвещения на территории региона сотрудники ГБУ ВО «Экорегион» сделали упор на проведение мероприятий по расчистке прибрежных зон и водных объектов, организовали лекции освещающие вопросы о том, почему важно беречь воду, о том, как осуществляется мониторинг водных объектов на территории региона, почему необходимо рационально использовать водные ресурсы.
Результаты и итоги проведенных мероприятий собрали в журнале «Эковестник33». Формат журнала полностью электронный и доступен для просмотра и скачивания на официальном сайте ГБУ ВО «Экорегион» -
Помимо ключевого направления, в журнале размещен и интерактивный блок, в котором читатель найдет полезную для себя информацию, сможет расширить свои знания о представителях Красной книги Владимирской области, найдет интересные мастер-классы.
Приглашаем Вас к просмотру и чтению!