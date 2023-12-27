Жалованье губернатора уже утверждено в бюджете Владимира.

За 2024 год Александр Авдеев получит 7,6 миллионов рублей. Жалованье губернатора уже утверждено в бюджете Владимира.Так, заработная плата вырастет не только у губернатора, но и замов, у мэра. Если в прошлом году на замов тратили 22,5 миллиона рублей, в следующем – 36,7 миллионов. Если говорить о депутатах Заксобрания, то в 2024 году они заработают 29,4 миллионов, а в этом году они получили на 10 миллионов меньше – 39,1 миллионов. Мэр же почти в два раза больше в сравнении с предыдущим годом – 5,66 миллионов рублей.