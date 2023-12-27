Собственник строительной компании в Муроме обратился в полицию. Дело в том, что с топливной карты его организации списали около 110 тысяч рублей. Выяснилось, что бывший тракторист фирмы решил

Собственник строительной компании в Муроме обратился в полицию. Дело в том, что с топливной карты его организации списали около 110 тысяч рублей. Выяснилось, что бывший тракторист фирмы решил заправлять свою машину за счет компании, где уже не работал. Мужчина уволился летом, а топливную карту решил не возвращать. Так он ей и пользовался в личных целях,