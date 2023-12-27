Житель Владимира отсудил у частной клиники деньги, потраченные им на бесполезную операцию. Он...

Житель Владимира отсудил у частной клиники деньги, потраченные им на бесполезную операцию.Он обратился в частную медицинскую клинику с жалобой на состояние здоровья. После проведения первичного обследования врачом был установлен диагноз, назначено лечение, заключающееся в проведении оперативного вмешательства. Во время операции было установлено, что установленный диагноз неверен.Истец пояснил, что если бы изначально был установлен правильный диагноз, то он "подумал бы над проведением операции". И просил суд взыскать с клиники расходы, понесенные им на консультацию, прохождение обследования, операцию и постоперационное лечение.На общую сумму 15000 рублей, плюс денежную компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей.Суд пришел к выводу, что понесенные истцом расходы с момента выставления неверного диагноза, включая расходы по оплате самой операции, являются убытками потребителя медицинских услуг. Что произошло из-за недостоверной информации об имеющемся у него диагнозе.В итоге, пользу истца суд взыскал:- убытки в сумме 9955,65 рублей,- штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворение требований потребителя в сумме 9977,82 рублей,- также денежную компенсацию морального вреда в сумме 10000 рублей.Решение Фрунзенского районного суда Владимира вступило в законную силу и исполнено ответчиком добровольно путем перечисления пациенту денежных средств.Фото: https://www.freepik.com