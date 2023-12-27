Перед судом предстанет 56-летний житель Селивановского района.

Перед судом предстанет 56-летний житель Селивановского района. Мужчину обвиняют в краже. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что фигурант трудился трактористом в строительной фирме Мурома и пользовался корпоративной топливной картой. Гражданин уволился, однако вверенное имущество не вернул и несколько месяцев заправлял с помощью присвоенной топливной карты свою машину. Ущерб от его действий превысил 110 тыс. рублей.Отмечается, что обвиняемый во всём сознался и возместил урон. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.