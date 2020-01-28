Ему грозит до трёх лет лишения свободы

18-летний житель Гусь-Хрустального предстанет перед судом за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. В кармане у юноши полицейские обнаружили 0,27 грамма «мамбы», сообщает УМВД России по Владимирской области.Обвиняемого задержали на одной из улиц Гусь-Хрустального в ноябре прошлого года. При себе у него обнаружили свёрток с запрещённым веществом внутри, которое оказалось «мамбой». «Мамбу» называют синтетической марихуанной, хотя на самом деле её состав куда опаснее, чем органический аналог.Обвиняемый признал свою вину и признался, что купил вещество для личного потребления. Ему грозит до трёх лет лишения свободы.