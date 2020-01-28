28.01.2020

2020-01-28 14:00:08

200 лет назад владимирец Михаил Лазарев открыл Антарктиду

Памятника легендарному земляку в городе нет до сих пор

«16 генваря (28 января 1820 года по новому стилю) достигли мы южной широты 69 градусов 23 минуты, где встретили матерый лед чрезвычайной высоты. И в прекрасный тогда вечер, простирался оный так далеко, как могло только достигать зрение», - описал будущий адмирал, а пока только лейтенант Михаил Лазарев открытие Антарктиды.

Напомним, что В 1819 году шлюпы “Восток” и “Мирный” под командой капитана 2-го ранга Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Петровича Лазарева вышли из Кронштадта в антарктические воды для поисков Южного материка.

Родился будущий адмирал-открыватель Михаил Лазарев - в 1788 году в сухопутном городе Владимире, в семье губернатора.

Сейчас на пешеходной Георгиевской улице работает уникальный музей "Старая аптека" во Владимире. Он расположился в здании старейшей в России аптеки, организованной по указанию губернатора Дмитрия Долгорукова в начале XIX века.

Здание "Старой Аптеки" входит в ансамбль зданий Приказа общественного призрения. Этот ансамбль зданий как раз и начал строиться по инициативе отца будущего моряка - губернатора Петра Гавриловича Лазарева, который отвел место между Большой улицей и Георгиевской церковью для строительства заведений Приказа.

Глава семьи Лазаревых рано ушел из жизни и его сыновей перевезли в Петербург, где они были отданы в военные учебные заведения. Так началась для Михаила совершенно новая, увенчанная славой жизнь.

Во Владимире есть мемориальная доска в честь Михаила Лазарева и названная в честь него площадь (перед гостиницей "Золотое Кольцо"). А вот на задуманный много лет назад монумент знаменитому владимирцу до сих пор - только в мечтах.

- Сегодня ровно 200 лет с момента открытия шестого континента (Антарктиды) нашими соотечественниками, в том числе, владимирским уроженцем Михаилом Петровичем Лазаревым: мы гордимся своим земляком и выступаем за увековечение его памяти в городском пространстве, - обратились к общественности владимирские активисты в своем паблике «АДМИРАЛ ЗЗ».

Кстати, в ноябре прошлого года во Владимире побывала правнучка знаменитого мореплавателя, адмирала Михаила Лазарева.

Фото пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Гостья из Франции познакомилась с экспозициями Владимиро-Суздальского музея-заповедника и планами создания в Детском музейном центре игровой комнаты, посвященной ее знаменитому предку. Елизавета Лазарева спланировала свой визит в Россию таким образом, чтобы посетить родину прадеда в день его рождения – 14 ноября.

Елизавета Андреевна выразила сожаление, что не только за рубежом, но и в России сегодня, далеко не все молодые люди знают, что открытие Антарктиды принадлежит русским морякам. И это, по ее мнению, не правильно, такое положение дел необходимо менять, сообщает пресс-служба Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Фото пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Фото пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника

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