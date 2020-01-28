Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прошли в Северной столице.

Памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прошли в Северной столице.Город, во время войны находившийся в осаде почти 900 дней, выстоял и не сдался, несмотря на голод и бомбежки и благодаря мужеству своих жителей и защитников.Память погибших в понедельник почтили на Пискарёвском мемориале. Цветы несли и к захоронениям на Богословском, Смоленском и Невском кладбищах. Ветераны и блокадники, пережившие то страшное время, делились воспоминаниями.Важной для города дате посвятили полуденный выстрел с Нарышкинского бастиона Петропавловской крепости. А вечером был дан салют из 30 залпов — в честь героев обороны.