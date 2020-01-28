Футболисты лондонского Арсенала на выезде встречались с Борнмутом в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Канониры оказались сильнее хозяев поля со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд турнира.

Футболисты лондонского "Арсенала" на выезде встречались с "Борнмутом" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. "Канониры" оказались сильнее хозяев поля со счетом 2:1 и вышли в следующий раунд турнира.В составе победителей мячи забили Букайо Сака (5-я минута) и Эдвард Нкетиа (26-я). Уже в добавленное время Сэм Сарридж отквитал один гол, однако большего игрокам "Борнмута" добиться не удалось.Игры 1/8 финала Кубка Англии по футболу пройдут 5 марта 2020 года. "Арсенал" встретится с "Портсмутом".