Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что Михаил Боярский оскорбил людей, решивших стать родителями в зрелом возрасте. По его мнению, актер позволил себе слишком жесткое высказывание.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что МихаилБоярский оскорбил людей, решивших стать родителями в зрелом возрасте. По егомнению, актер позволил себе слишком жесткое высказывание."Что-то Дартаньян какую-то чушь несет. То ему "Слава Украине"нормальное приветствие, то рождение детей в зрелом возрасте придурь", – заявилсобеседник "Дни.ру". Он отметил, что только что отгремел скандал с Аленой Водонаевой,а теперь и знаменитый актер вляпался в грязную историю.Эксперт напомнил, что экс-участницашоу "Дом-2" недавно рассказывала, "кому лучше не рожать", имея в виду бедныесемьи. "Теперь эта история с Михаилом Боярским, который людей, рожающих взрелом возрасте, по сути, оскорбил. Ну, Водонаева ладно, обсудили и забыли, онауж точно не авторитет, но Боярский то куда?", – недоумевает Манукян.По словам эксперта, вроде состаростью к должна была придти мудрость, "но видимо его онаобошла стороной". При этом он вступился за телеведущую Леру Кудрявцеву, котораяпослала актера на три буквы."Я ее уважаю и люблю и знаю,что это взаимно. Если она сказала эти резкие слова в адрес Дартаньяна, значит,была на то веская причина. Она свое счастье заслужила и радость материнства вэтом возрасте тоже", – заключил Манукян.Напомним,ранее ответил на вопрос журналистов овозможной беременности его супруги. Артист выступил резко противрождения детей в пенсионном возрасте. По его словам, если его супруга снова захочет родить, это будет значить, у неене все в порядке с мозгами.