Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что Михаил
Боярский оскорбил людей, решивших стать родителями в зрелом возрасте. По его
мнению, актер позволил себе слишком жесткое высказывание.
Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что Михаил
Боярский оскорбил людей, решивших стать родителями в зрелом возрасте. По его
мнению, актер позволил себе слишком жесткое высказывание.
"Что-то Дартаньян какую-то чушь несет. То ему "Слава Украине"
нормальное приветствие, то рождение детей в зрелом возрасте придурь", – заявил
собеседник "Дни.ру". Он отметил, что только что отгремел скандал с Аленой Водонаевой,
а теперь и знаменитый актер вляпался в грязную историю.
Эксперт напомнил, что экс-участница
шоу "Дом-2" недавно рассказывала, "кому лучше не рожать", имея в виду бедные
семьи. "Теперь эта история с Михаилом Боярским, который людей, рожающих в
зрелом возрасте, по сути, оскорбил. Ну, Водонаева ладно, обсудили и забыли, она
уж точно не авторитет, но Боярский то куда?", – недоумевает Манукян.
По словам эксперта, вроде со
старостью к должна была придти мудрость, "но видимо его она
обошла стороной". При этом он вступился за телеведущую Леру Кудрявцеву, которая
послала актера на три буквы.
"Я ее уважаю и люблю и знаю,
что это взаимно. Если она сказала эти резкие слова в адрес Дартаньяна, значит,
была на то веская причина. Она свое счастье заслужила и радость материнства в
этом возрасте тоже", – заключил Манукян.
Напомним,
ранее ответил на вопрос журналистов о
возможной беременности его супруги. Артист выступил резко против
рождения детей в пенсионном возрасте. По его словам, если его супруга снова захочет родить, это будет значить, у нее
не все в порядке с мозгами.