28.01.2020

2020-01-28 16:55:08

«Мы были маленькими, но были героями этого времени...»: во Владимире чествовали ветеранов-блокадников

В областном Доме дружбы сегодня вручили юбилейные медали тем, чье детство прошло в блокадном Ленинграде. Церемония приурочена к 76-ой годовщине окончательного снятия фашисткой блокады героического города.



В Доме дружбы собрались 38 жителей блокадного Ленинграда. Это представители всех территорий Владимирской области. Памятные медали им вручил губернатор Владимир Сипягин. Тёплые слова в адрес наших земляков прозвучали и от Дмитрия Рожкова, заместителя председателя Законодательного Собрания области. Член Совета ветеранов Тамара Староверова была ребенком, когда началась война. Отец Тамары Ивановны погиб на фронте в 42-ом. Младший брат умер от голода. Тамара Староверова и её мать выжили чудом.

Тамара Староверова, жительница блокадного Ленинграда, член областного Совета ветеранов: «Люди жили, люди работали. И мы, дети, тоже также. Мы были маленькими, но были героями этого времени, как бы сказать, я так думаю».