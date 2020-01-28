На жителя камчатского поселка Оссора завели уголовное дело после того, как он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну. Причиной случившегося стало то, что мальчик не нашел общий язык с ..

На жителя камчатского поселка Оссора завели уголовное дело после того, как он сломал челюсть своему восьмилетнему сыну. Причиной случившегося стало то, что мальчик не нашел общий язык с мамой.По данным , мальчик пришел в школу со следами побоев, это увидели учителя и рассказали об этом медикам и полицейским. В итоге ребенка увезли из учебного заведения в больницу. Врачи поставили ему диагноз – переломом нижней челюсти со смещением, пишет РИА "Новости". Правоохранители выяснили, что побои ребенку нанес отец. Теперь злоумышленнику грозит уголовный срок.