В ходе личного досмотра у задержанных полицейские обнаружили и изъяли 4 коробки, внутри которых находилось наркотическое средство – канабис, массой 502 грамма...

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники ОНК УВД по ЮАО совместно с ГУНК МВД России при участии сотрудников ФСБ России задержали двоих мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотического средства», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В ходе личного досмотра у задержанных, 34-летнего и 40-летнего приезжих, полицейские обнаружили и изъяли 4 коробки, внутри которых находились свертки с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – канабис (марихуана), массой 502 грамма.В дальнейшем, при осмотре автомобиля, управляемого одним из подозреваемых, оперативниками было обнаружено и изъято 9 свертков с веществом неизвестного происхождения и электронные весы. Изъятое направлено на экспертизу.Следственной частью СУ УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22