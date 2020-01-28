Представители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова сообщили, что вакцина против смертоносного коронавируса из Китая может появиться в России уже через три месяца. Однако случаев ..

Представители ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова сообщили, что вакцина против смертоносного коронавируса из Китая может появиться в России уже через три месяца. Однако случаев заражения на территории страны пока зафиксировано не было, сообщает телеканалСоответствующую информацию передал источник в исследовательском институте. Ранее бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в России есть порядка 30 препаратов, способных противостоять заболеванию. В частности, против него эффективны лекарства, применяющиеся в борьбе с ВИЧ-инфекцией.