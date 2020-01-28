28.01.2020

2020-01-28 09:55:07

ОНФ продолжает прием заявок на конкурс журналистов

В России продолжается приём заявок на конкурс фонда "Правда и справедливость" ОНФ. Одна из его главных задач - привлечь общественное внимание к реализации распоряжений Президента, повысить общественный статус региональной прессы. Сегодня в штаб-квартире Союза журналистов Владимирской области прошла встреча, посвящённая старту конкурса. Как подчеркнул лидер Союза Александр Карпилович, само название "Правда и справедливость" раскрывает суть и предназначение этого профессионального состязания.

- Это созвучно вообще задачам независимой, честной, искренней журналистики- писать как можно более правдиво, отстаивая справедливость. Мне, как председателю Союза журналистов отрадно, что многие, на наш взгляд, яркие журналисты, золотые перья или позолоченные перья владимирской журналистики на протяжении 6 лет становились лауреатами. Это очень важно, - отмечает Александр Карпилович, председатель Союза журналистов Владимирской области.

В этом году конкурс проводится в двух категориях "Информационный/новостной материал" и "Специальный репортаж/журналистское расследование". Номинаций - 14. Спектр тем широк: от низкого качества дорог, доступности медпомощи, поддержки инвалидов до обеспечения доступным и комфортным жильём и сохранения культурного наследия. Появилась и новая номинация "ОНФ: мы там, где нужна помощь". С каждым годом растёт и количество, и качество материалов. Если в самом первом конкурсе заявок было около тысячи, в пятом, юбилейном - уже 6 тысяч. Традиционно в финальный день форума проходит встреча с Президентом. Сегодня победители конкурса "Правда и справедливость" прошлых лет рассказали о своём опыте и впечатлениях, материалах, которые получили высокую оценку федеральных экспертов, пожелали удачи всем коллегам - участникам. Отметим, что пока от нашего региона поступило порядка 30 работ- "заявок" на победу.

- В этом году очень много номинаций, очень много тем, которые можно заявить на этот конкурс. И я очень надеюсь, что Владимирская область представит себя хорошо. И надеюсь, что будет много лауреатов, как в первые годы, когда было по 8-9 лауреатов. Искренне надеюсь, что будет больший процент районных журналистов, - говорит Руслан Меньшиков, главный редактор газеты "Новый город Александров", лауреат конкурса ОНФ "Правда и справедливость", член регионального штаба ОНФ