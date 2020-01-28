Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Закрытое голосование проходило в два тура.
Результаты определялись ..
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Закрытое голосование проходило в два тура.
Результаты определялись простым большинством голосов. За кандидатуру зампреда Госдумы проголосовали 132 члена ассамблеи.
Зимняя сесия ПАСЕ проходит в Страсбурге с 27 по 31 января.