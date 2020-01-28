28.01.2020

2020-01-28 14:55:03

Подведены итоги регионального конкурса на лучшие книги владимирских авторов

В 2019 году на конкурс «Владимирские книги года» было представлено более 100 книг в 8 номинациях. История и природа Владимирского края, религия, церковь, мемуары и литература по искусству, поэзия, проза и детская литература – в каждой из номинаций было присуждено по 3 диплома. 28 книг , 41 автор – есть что почитать долгими зимними вечерами. Подробнее о победителях в номинациях