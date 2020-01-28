Мужчина предоставил подложные документы на государственную регистрацию перехода права собственности в соответствующую организацию...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Хорошевскому району задержали подозреваемого в совершении мошенничества в особо крупном размере.В дежурную часть ОМВД России по Хорошевскому району обратилась 43-летняя женщина. По ее словам, неизвестные незаконным путем завладели правом собственности на ее квартиру.Полицейскими установлено, что в августе 2019 года потерпевшая сдала гражданину в аренду свою квартиру, расположенную на Хорошевском шоссе. Позже выяснилось, что квартиросъемщик незаконно стал новым владельцем данного жилья. Как выяснилось, мужчина предоставил подложные документы на государственную регистрацию перехода права собственности в соответствующую организацию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из аэропортов столицы задержали подозреваемого – ранее судимого 42-летнего приезжего.Следствием УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29