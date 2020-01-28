При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы задержали 38-летнего местного жителя подозреваемого в ложном сообщении.В службу «02» поступило сообщение о якобы существующей угрозе одному из жилых домов, расположенных на Туристской улице.Незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники полиции и экстренные службы. При проверке территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В ходе проверочных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства на Туристской улице задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель.По данному факту отделением дознания Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 194-59-56