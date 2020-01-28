Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян считает, что Алла Пугачева устала от сцены, и ее время как артистки прошло. В пример он привел юбилейный концерт Примадонны.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ ВадимМанукян считает, что Алла Пугачева устала от сцены, и ее время как артисткипрошло. В пример он привел юбилейный концерт Примадонны.Собеседник "Дни.ру" ответилна высказывания детского продюсера Екатерины Волковой. "Основная цель еедеятельности – помочь талантливым деткам найти себя в шоу-бизнесе. А как этосделать, если на экране в ежегодных новогодних программах будут одни и те желица, да еще выступающие в формате, который уже давно устарел?", – задаетсявопросом Манукян.Он объяснил, что именнопоэтому Первый канал взял курс на новый формат, выиграв схватку за зрителя вновогоднюю ночь. "Выигрывает всегда тот, кто рискует, движется и не боитсяпривлекать новые лица. Никто не говорит о том, что "старичков" нужно выгнать исделать чисто молодежное шоу. Легенды эстрады могут делать дуэты с талантливоймолодежью, что в эфире Первого канала и произошло", – заявил эксперт.Что касается "России-1", тоМанукян считает, что в отсутствие "комедии" в "Голубом огоньке" в новогоднююночь его оживило. "А дорогой сердцу Екатерины юмор был у них же в "Новогоднемпараде звезд" перед самыми курантами. Произошло своеобразное зонированиежанров. Да, есть Ютуб, и молодежь может попытаться пробиться там, но эторулетка, и везет в нее далеко не всем, даже очень талантливым порой оченьтрудно пробиться к своему зрителю", – констатировал эксперт.Высказался он и об . "Я бы не сказал, что она не подходит по формату новогоднему шоу на Первомканале. В 2018 году у нее там был отличный клип. Другое дело, что в этот раз вшоу вклеили кусок юбилейного концерта Пугачевой, сделав ему своеобразнуюрекламу", – отметил Манукян.Эксперт добавил, что 1 январяу него была возможность полностью посмотреть этот концерт ,который на его взгляд, не тянул на статус юбилейного концерта-возвращения. "Увидевполное отсутствие творческой мысли в этом шоу и усталость Аллы Борисовны, япосчитал, что время Пугачевой, как артистки, прошло", – вынес вердикт певицеВадим Манукян. При этом он для сравнения привел в пример шоу-возвращениефранцузской исполнительницы Милен Фармер.