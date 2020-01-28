Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении заместителя министров финансов, заместителя главы Минкомсвязи и гендиректора Российского экологического оператора.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении заместителя министров финансов, заместителя главы Минкомсвязи и гендиректора "Российского экологического оператора".Заместителем министра финансов РФ назначен Павел Кадочников (в 2016-2018 гг. занимал пост президента Центра стратегических разработок); заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Людмила Бокова (до назначения занимала должность первого зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству), передает "Интерфакс".Генеральным директором "Российского экологического оператора" (создана 14 января 2019 года для формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, вовлечения их в оборот и полезное использование) назначен Илья Гудков. С 2013 по 2019 годы он занимал пост генерального директора ФКУ "Ространсмодернизация", которая является подведомственным учреждением Минтранса России, отмечает ТАСС.