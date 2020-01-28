После роспуска Ленинграда легендарный музыкант переквалифицировался в поэты. Артист регулярно пишет стихи на злободневные темы и размещает их в своем инстаграм-аккаунте. Однако его взгляд на вещи устраивает далеко не всех.

После роспуска "Ленинграда" легендарный музыкант переквалифицировался в поэты. Артист регулярно пишет стихи на злободневные темы и размещает их в своем инстаграм-аккаунте. Однако его взгляд на вещи устраивает далеко не всех.На днях Россию потрясла новость о внезапной смерти протоиерея Всеволода Чаплина – священника Русской православной церкви (РПЦ), который возглавлял Синодальный отдел по взаимодействию Церкви и общества. Чаплину стало плохо, когда он сидел на скамейке у Храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого являлся с 2016 года. После этого он скоропостижно скончался.Сергей Шнуров не обделил это событие вниманием по личным мотивам, которые пояснил в новом стихе. Он появился в его микроблоге на следующий день после смерти священнослужителя. На снимке Чаплина, который был прикреплен к публикации, было отмечено, что протоиерей "обещал ад Шнурову"."Призвал господь к себе раба,С фамилией комичной Чаплин.Закончилась его судьба,И время вытекло до капли.Желал расправ, где видел грех,И угрожал он божьей карой.Был он не то, чтоб очень старый,Но умер всё же раньше тех,Кому грозил он смертью лютой.Что прошлое уж ворошить,Почтят его в тиши минутой,И дальше побегут грешить", – написал музыкант.Однако певца поддержали далеко не все поклонники его творчества. Многие упрекнули исполнителя в бесчестии сквернословии об умерших. С этим согласился и эксперт комиссии по СМИ Общественной Палаты РФ Вадим Манукян. В интервью "Дни.ру" он отметил, что великие люди всегда относятся к своим врагам с уважением, проявляя великодушие и доброту. А Сергей Шнуров этим не отличился."Публичное вымещение злости по отношению к умершим врагам это всегда признак слабости. Публично оттаптаться на смерти врага это всегда подло. И очень любопытно наблюдать порой как именно на таких историях некоторые персоналии раскрывают себя перед большой аудиторией. Прежде всего, это должно быть интересно тем, кто за ними идут и слепо им поклоняются", – сказал Манукян.