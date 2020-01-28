Родители челябинских школьников требуют отменить концерт рэпера Элджея (Алексей Узенюк) в городе. Жители утверждают, что в текстах его произведений содержится пропаганда садизма, ..

Родители челябинских школьников требуют отменить концерт рэпера Элджея (Алексей Узенюк) в городе. Жители утверждают, что в текстах его произведений содержится пропаганда садизма, каннибализма и разврата, сообщает телеканалПосле многочисленных жалоб депутат городской думы Андрей Зеленин выступил против проведения мероприятия и направил ряд документов в полицию, прокуратуру и местное министерство культуры."Песни данного исполнителя содержат пропаганду алкоголя, наркотиков, рискованного, опасного и суицидального поведения, каннибализма, садизма, разврата", – указал чиновник в своих обращениях.