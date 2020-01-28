Депутат городской думы Чапаевска (Самарская область) попалась сотрудникам ФСБ России при покушении на убийство своего мужа. Преступление она спланировала вместе со своей подругой, ..

Депутат городской думы Чапаевска (Самарская область) попалась сотрудникам ФСБ России при покушении на убийство своего мужа. Преступление она спланировала вместе со своей подругой, сообщает44-летняя женщина и ее знакомая нашли киллера и встретились с ним в кафе, предложив вознаграждение в 400 тысяч рублей. Исполнитель согласился на сделку и встретился с ними еще раз, чтобы забрать аванс в 200 тысяч рублей. Однако подруги не знали, что наемник участвовал в оперативном эксперименте, поэтому после передачи средств они обе были задержаны. В отношении них было возбуждено уголовное дело об организации приготовления к убийству группой лиц по предварительному сговору. Известно, что таким образом чиновница хотела завладеть средствами и имуществом супруга.