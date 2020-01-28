28.01.2020

2020-01-28 09:00:05

Сегодня Международный день защиты персональных данных

Или, как его называют в некоторых странах, День конфиденциальности.

Этот день был учрежден 14 лет назад, в апреле 2006 года комитетом министров Совета Европы для того, чтобы люди не забывали о необходимости соблюдать правила поведения в Интеренете, которые помогают обезопасить их виртуальную и реальную жизнь.

Основным документом, регулирующим правоотношения в информационной и телекоммуникационной сферах в России, является федеральный закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 года. С 1 июля 2017 года ответственность за нарушение этого закона ужесточена - штраф за его несоблюдение вырос до 75 000 рублей.