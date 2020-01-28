Патриотическое воспитание и профилактика правонарушений среди подростков - главная задача подобных встреч.
Воспитанники специальной школы-интерната города Петушки посетили музей полиции.
Основная цель подобных мероприятий – это патриотическое воспитание и профилактика правонарушений среди подростков.
В музее ребята увидели старинное оружие, фальшивые купюры, форму сотрудников полиции разных времен и многое другое.
Директор музея ветеран органов внутренних дел майор милиции в отставке Сергей Гусаров рассказал детям об истории создания и развития милиции. Школьники узнали о героях - стражах порядка, погибших при исполнении служебного долга, о сотрудниках, которые несли службу в «горячих точках».
Вниманию семиклассников были представлены фотографии и награды ветеранов Великой Отечественной войны, а также привезенные с полей сражений диски от пулемета, солдатские фляжки и каски, пролежавшие в земле много десятилетий.
Ребята с интересом изучали каждый экспонат музея, задавали немало вопросов и получали на них ответы.
Увидев в витрине банкноты, ребята стали спорить о том, фальшивые они или нет. Сергей Гусаров пояснил, что в музее находятся образцы поддельных денежных знаков разных лет. Многие фальшивки сложно отличить от настоящих денег.
О том, что рано или поздно любое преступление будет раскрыто, подросткам рассказала начальник ЭКЦ Наталья Крайнова. Во время встречи с детьми правоохранитель продемонстрировала содержимое «чемоданчика эксперта», в котором имеются все необходимые инструменты и приспособления для изъятия следов. От теории перешли к практике. Полицейские показали, как снимают отпечатки пальцев, и даже дали ребятам поработать самим.
В конце встречи дети поблагодарили ветеранов и полицейских за увлекательную экскурсию, а полицейские пожелали ребятам успешной учебы и не забывать о безопасном и законопослушном поведении.