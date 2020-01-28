Патриотическое воспитание и профилактика правонарушений среди подростков - главная задача подобных встреч.

Воспитанники специальной школы-интерната города Петушки посетили музей полиции.Основная цель подобных мероприятий – это патриотическое воспитание и профилактика правонарушений среди подростков.В музее ребята увидели старинное оружие, фальшивые купюры, форму сотрудников полиции разных времен и многое другое.Директор музея ветеран органов внутренних дел майор милиции в отставке Сергей Гусаров рассказал детям об истории создания и развития милиции. Школьники узнали о героях - стражах порядка, погибших при исполнении служебного долга, о сотрудниках, которые несли службу в «горячих точках».Вниманию семиклассников были представлены фотографии и награды ветеранов Великой Отечественной войны, а также привезенные с полей сражений диски от пулемета, солдатские фляжки и каски, пролежавшие в земле много десятилетий.Ребята с интересом изучали каждый экспонат музея, задавали немало вопросов и получали на них ответы.Увидев в витрине банкноты, ребята стали спорить о том, фальшивые они или нет. Сергей Гусаров пояснил, что в музее находятся образцы поддельных денежных знаков разных лет. Многие фальшивки сложно отличить от настоящих денег.О том, что рано или поздно любое преступление будет раскрыто, подросткам рассказала начальник ЭКЦ Наталья Крайнова. Во время встречи с детьми правоохранитель продемонстрировала содержимое «чемоданчика эксперта», в котором имеются все необходимые инструменты и приспособления для изъятия следов. От теории перешли к практике. Полицейские показали, как снимают отпечатки пальцев, и даже дали ребятам поработать самим.В конце встречи дети поблагодарили ветеранов и полицейских за увлекательную экскурсию, а полицейские пожелали ребятам успешной учебы и не забывать о безопасном и законопослушном поведении.