Заявительница сообщила, что пропал принадлежащий ей автомобиль «Ауди»...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 24 –летнего мужчину, подозреваемого в краже автомобиля.
В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы. Она сообщила, что пропал принадлежащий ей автомобиль «Ауди», который ранее она припарковала на улице Елены Колесовой. Материальный ущерб составил более 900 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Рябиновой улице.
Установлено, что злоумышленник, работающий в одной компании с потерпевшей, воспользовался удобным моментом и сделал копию ключей от автомобиля женщины и через некоторое время похитил его. Автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.
Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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