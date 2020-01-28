Заявительница сообщила, что пропал принадлежащий ей автомобиль «Ауди»...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы задержали 24 –летнего мужчину, подозреваемого в краже автомобиля.В территориальный отдел полиции обратилась жительница столицы. Она сообщила, что пропал принадлежащий ей автомобиль «Ауди», который ранее она припарковала на улице Елены Колесовой. Материальный ущерб составил более 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Рябиновой улице.Установлено, что злоумышленник, работающий в одной компании с потерпевшей, воспользовался удобным моментом и сделал копию ключей от автомобиля женщины и через некоторое время похитил его. Автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.Следственным отделением ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93