Учащимся рассказали о последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ, о правилах и порядке проведения добровольного медицинского тестирования на наличие в организме наркотических средств...

Полицейские УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК и дежурным кинологом УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве провели комплексное оперативно - профилактическое мероприятие антинаркотической направленности для учащихся и администрации ГБОУ № 609, находящегося по адресу:г. Москва, г. Зеленоград, корпус 314.В начале встречи с приветственным словом выступила врио начальника 1 отделения Отдела межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики УНК ГУ МВД России по г. Москве Мария Охтерлоне. Она рассказала о последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ, о правилах и порядке проведения добровольного медицинского тестирования на наличие в организме наркотических средств. Майор полиции довела до присутствующих информацию о моментах наступления уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков.Далее свою работу показали кинолог со служебной собакой. Были обследованы места общего пользования, коридоры и учебные классы школы, проведен осмотр прилегающей территории. Запрещенных средств и веществ, а также иных запрещенных предметов обнаружено не было.В завершении мероприятия майор полиции Мария Охтерлоне рассказала о работе официальных порталов и аккаунтах подразделений ГУ МВД России по г. Москве. На встрече присутствовали около 210 человек.УНК ГУ МВД России по г. Москве