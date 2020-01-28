Эксперты из Института Крейга Вентера в Венгрии нашли идеальную формулу приготовления кофе. Чтобы заварить чашку отменного эспрессо, потребуется всего 7-15 секунд, сообщает По мнению ..

Эксперты из Института Крейга Вентера в Венгрии нашли "идеальную формулу" приготовления кофе. Чтобы заварить чашку отменного эспрессо, потребуется всего 7-15 секунд, сообщаетПо мнению специалистов, для получения вкусного напитка понадобится взять 15 граммов кофейных зерен. Их нужно грубо перемолоть и залить кипятком. Эксперты утверждают, что это позволит сэкономить 5 граммов кофе и потратить на приготовление на 8 секунд меньше.