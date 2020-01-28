Украинская волонтерка Ярина Черногуз направлялась из Луцка в Киев на автобусе вместе со своей подругой. Чтобы пассажиры не скучали, водитель включил в салоне сериал на русском языке, чем ..

Украинская волонтерка Ярина Черногуз направлялась из Луцка в Киев на автобусе вместе со своей подругой. Чтобы пассажиры не скучали, водитель включил в салоне сериал на русском языке, чем вызвал негодование активисток, сообщаетЧерногуз заявила, что она и ее спутница недавно вернулись из зоны боевых действий и потребовала выключить "продукт оккупантов". Шофер решил посоветоваться с остальными пассажирами, но они не были против. Одна из женщин и вовсе набросилась на возбудителей спокойствия и назвала их "убийцами", поскольку те были на войне. В итоге девушки были вынуждены высадиться из автобуса посреди дороги.