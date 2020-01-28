28.01.2020

2020-01-28 09:00:05

В 33 регионе началось формирование V Общественной палаты

Выдвигать своих кандидатов некоммерческие организации и общественные объединения могут до 20 февраля.

В состав палаты общественников вновь войдут 42 человека. И возможно, что в этом году впервые во главе появится уже новый председатель в связи с переездом в Москву Натальи Юдиной. Доктор филологических наук возглавляла ОП с 2011 года. И по-прежнему готова там работать, если будет выбрана. Напомним, что треть состава Палаты выбирает Законодательное собрание, вторую треть - представляет губернатор, а оставшихся 4 человек уже выбирают на 1 заседании нового созыва самой Палаты.