Все работы будут выполнены с сохранением существующих размеров, форм и внешнего вида исторического здания

Администрация города Владимира согласовала ремонтные работы исторического здания, считающегося памятником культурного наследия, расположенного по адресу: улица Гагарина, 2.В 2019 году администрация города Владимира передала часть здания в аренду, обременив арендатора охранными обязательствами. Тогда же сити-менеджер Андрей Шохин распорядился ускорить работы по приведению памятника истории в порядок. 30 декабря 2019 года арендатор получил разрешение на проведение работ в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.Все работы, естественно, должны быть выполнены с сохранением существующих размеров, форм и внешнего вида исторического здания.Здание было возведено ещё в конце XVIII века по утверждённому Екатериной II плану и стало одной из первых «гражданских» каменных построек губернского Владимира. В 1941-1942 году там находился штаб Владимирского стрелкового батальона, а с 1942 по 1947 – штаб стрелкового полка. Однако дом и по сей день называют «Домом купца Васильева».