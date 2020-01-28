Сотрудниками ФСБ было обнаружено и изъято более 57 кг готового к употреблению «мефедрона»

В Кольчугинском районе Владимирской области УФСБ задержала преступную группировку, занимавшуюся производством и сбытом синтетических наркотиков в особо крупном размере. По данным спецслужбы, в нарколаборатории изъяли более 57 кг готовых наркотиков.На «ферме» сотрудниками ФСБ было обнаружено и изъято более 57 кг готового к употреблению «мефедрона», более 100 кг прекурсора для его производства, а также оборудование и химические реактивы, с помощью которых можно было сварить ещё более 100 кг наркотиков.В отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере. Санкцией по этой статье грозит от 15 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.