От юношеских пейзажей до шедевров сюрреализма. В Манеже открывается выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство. Зрители увидят более 180 произведений - весь творческий путь художника от импрессионизма в юности до абстракций 80-х годов прошлого века.

От юношеских пейзажей до шедевров сюрреализма. В "Манеже" открывается выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство". Зрители увидят более 180 произведений — весь творческий путь художника от импрессионизма в юности до абстракций 80-х годов прошлого века.Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В состав экспозиции войдут такие картины, как "Невидимый человек", "Чувство скорости", "Ураново-атомная меланхолическая идиллия", "Максимальная скорость Мадонны Рафаэля". Впервые в Россию приедет картина "Мягкий автопортрет с жареным беконом" и другие редкие полотна.Экспозиция организована культурно-историческим фондом "Связь времен" и музеем Фаберже в Санкт-Петербурге в партнерстве с департаментом культуры города Москвы.