В аэропорту Домодедово о подозрению в грабеже, изнасиловании и убийстве пенсионерки задержан 28-летний мужчина. Уточняется, что подсудимый работал слесарем. Следствие считает, что ..

В аэропорту Домодедово о подозрению в грабеже, изнасиловании и убийстве пенсионерки задержан 28-летний мужчина. Уточняется, что подсудимый работал слесарем.Следствие считает, что злоумышленник в квартиру к пожилой женщине, чтобы ее ограбить. Мужчина избил пенсионерку, забрал у нее 30 тысяч рублей и изнасиловал. Подробности расследования не разглашаются, пишет .