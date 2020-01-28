Предполагаемые злоумышленники были задержаны по приметам сотрудниками ППС.

22 января в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» от жителей дома по улице Кооперативный проезд поступило сообщение о том, что неизвестные лица проникли в сарай, находящийся в подвальном помещении дома, откуда похитили продукты питания.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские по «горячим следам» провели сбор информации, изъяли необходимые улики, опросили возможных свидетелей произошедшего.Через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы увидели двух мужчин с сумками в руках, схожих по описанию с подозреваемыми в совершении кражи. Граждане были задержаны. Ими оказались ранее судимые 37-летний и 47-летний жители соседних регионов.Фигуранты в содеянном сознались. Похищенное было изъято.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).