Пассажирский самолет Embraer 170, готовившийся к экстренной посадке, успешно приземлился. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево. В 17:42 (13:42 мск) – посадка по решению экипажа, – ..

Пассажирский самолет Embraer 170, готовившийся к экстренной посадке, успешно приземлился. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Толмачево."В 17:42 (13:42 мск) – посадка по решению экипажа", – цитирует источника . Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Embraer 170 готовится совершить экстренную посадку в аэропорту Новосибирска из-за технических проблем с закрылками, пишет .