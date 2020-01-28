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<a href="https://33live.ru/novosti/28-01-2020-v-oxotskom-more-zatonulo-ryboloveckoe-sudno.html" target="_blank">В Охотском море затонуло рыболовецкое судно</a> - Российский траулер Enigma Astralis, на борту которого 21 января вспыхнул пожар, затонул в Охотском море. Судно обнаружили с помощью гидролокатора. По данным , поисками Enigma Astralis занималось ..